- Investit, dupa al Doilea Razboi Mondial, cu statutul de granița intre doua state socialiste, raul Prut purta o simbolistica negativa inca din secolul al XIX-lea, așa cum ne releva lucrarile memorialistice și baladele populare. Anii Razboiului Rece au extrapolat aceasta imagine. Gardurile de sarma ghimpata,…

- Amatorii de pedalare sunt așteptați din nou, in weekend, sa se plimbe pe pista care duce in Serbia. Luna trecuta, in perioada 25-26 martie, aproape 300 de persoane au trecut granița pe cea mai lunga pista de biciclete din Romania.

- Consiliul Județean Timiș reia proiectul circulației pe bicicleta de la Timișoara la Zrenjanin, pe pista de pe malul canalului Bega, una care la prima ediție s-a dovedit un real succes. In acest weekend se redeschide puntul temporar de frontiera de la Uivar, in așa fel incat bicicliștii sa poata sa pedaleze…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu autoritațile maghiare, au reținut un grup format din 11 persoane din Bangladesh si Pakistan, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria pe jos, cu scopul de a ajung in vestul Europei. In noaptea de 5 spre 6 aprilie a.c., polițiștii de frontiera…

- Amatorii de ciclism vor putea pedala, sambata și duminica, 25-26 septembrie, de la Timișoara pana la Zrenjanin (in Banatul sarbesc), pe pista de pe digul Begai. Frontiera de pe pista de cicloturism va fi deschisa o data pe luna.

- Polițiștii satmareni de la Punctul de Trecere a Frontierei Petea au depistat, miercuri, 25 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Romania, informeaza Poliția de Frontiera . La controlul de frontiera, cei 25 de migranți…

- Un cetatean palestinian a fost prins de politistii de frontiera din Iasi dupa ce a traversat raul Prut cu ajutorul unei saltele pneumatice, cu intentia de a intra ilegal in Romania ca apoi sa ajunga intr-o tara din vestul Europei, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul…

- Migranții au fost prinsi luni de catre politistii de frontiera aradeni de la vama Nadlac II cand voiau sa iasa din tara ascunsi in patru TIR-uri care transportau marfuri catre țari europene. TIR-urile erau conduse de doi cetațeni romani și doi turci, potrivit Agerpres.Conform documentelor de insotire…