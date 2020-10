Vulpea Dana a avut parte de un weekend de vis. Femeia din Boteni a mers in vizita la „palatul” lui Arthur de la Ceptura, cel de care acesta povestea ca gazduiește nu mai puțin de 40 de slugi și 20 de oșteni, in 17 camere. Așteptarile ei nu au fost indeplinite, motiv pentru care a avut un șoc in momentul in care s-a „lovit” de realitate.