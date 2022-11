Vulpe salvată dintr-un puț de pompierii maramureșeni Intervenție inedita pentru pompierii din Șomcuta Mare in cursul zilei de vineri, 11 noiembrie. Aceștia au intervenit in localitatea Mogoșești pentru a salva o vulpe care era cazuta intr-un puț de pe un teren agricol. Acțiunea s-a terminat cu succes, astfel ca animalul a plecat nevatamat in drumul sau. Informații furnizate pentru ZiarMM de Cornel Babuț, purtatorul de cuvant al ISU Maramureș. Vlad HERMAN The post Vulpe salvata dintr-un puț de pompierii maramureșeni appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

