Vulpe filmată în zona centrală a Bacăului O vulpe care scormonea prin gunoaie in cautare de resturi de mancare a provocat panica și uimire, in aceasta seara, in zona centrala a municipiului Bacau. Lumea era speriata de posibilitatea ca animalul sa fie bolnav, dar erau și unele opinii cum ca de ce doar Londra sa aiba vulpi iar Bacaul nu… Articolul Vulpe filmata in zona centrala a Bacaului apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Thermoenergy Group S.A. Bacau informeaza ca, in perioada 10.06 — 10.07.2022, se va sista furnizarea agentului termic pentru apa calda de consum pentru consumatorii arondati la centrala termica CT Bistrița. In perioada 6.06 — 30.06.2022 se sisteaza furnizarea agentului termic pentru apa calda de consum…

- In ciuda statutului de nou promovata și a unui buget la limita supraviețuirii, singura echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 și-a atins obiectivul. Pisicile Roșii vor activa in Liga a II-a și in ediția 2022-2023, dupa ce in sezonul acesta au incheiat Seria 1 pe locul 7, cu 9 puncte. Duminica…

- Garnizoana Bacau, Filiala Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Unitatea Administrativ-Teritoriala Bacau, Arhiepiscopia Romanului și Bacaului și Centrul de Cultura „George Apostu” organizeaza, pe 1 iunie, de la ora 11,00, la sediul Centrului de Cultura, programul „Jertfa eroilor…

- Lauri și premii pentru elevii bacauani, care au participat la fazele naționale ale olimpiadelor de limbi moderne. Cei care au urcat pe podiumul acestor competiții sunt: ✔️ La Olimpiada Naționala de Limba germana moderna 2022, organizata la Tg. Mureș intre 6 și 12 aprilie: • Premiul I și Premiul II proiect…

- In toata zarva care s-a rostogolit peste noi, in ultimii ani, incep sa razbata cateva raze mici de speranța. Nu dispare pericolul de la granițe, nici costul cu energia nu scade. Viața ramane tot scumpa, iar despre pensii … vorbim altadata. Cert este ca micul Superman care a dovedit cat de nepriceput…

- Strada din pavele autoblocante carosabile, spații de parcare și condiții normale pentru cele peste 40 de familii care locuiesc in casele ridicate prin proiectul BIG BUILD, al organizației Habitat for Humanity Romania. „M-am intalnit cu responsabilii acestui șantier și am primit asigurari ca, in luna…

- Pentru o buna aducere aminte, mercurialul presupunea stabilirea unui preț fix pentru toate produsele alimentare vandute in piețe, nu numai de catre producatorii indviduali ci și a celor provenite de la CAP-uri sau Gostaturi. Mai pe ințeles, comunitațile unde țaranii s-au asociat „de buna voie” in cooperative…

- Dionisie are felul sau propriu de a privi lumea. In vechime i s-ar fi spus filosof; astazi, unii i-ar spune „carmolist”, deși nu bea, da-i place sa discute una și alta cu lumea și sa despice firul in patru pana ajunge la concluzii care ii lasa perplecși pe unii. * Dionisie statea pe o bordura […] Articolul…