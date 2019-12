Stiri pe aceeasi tema

- Trepidatiile din ce in ce mai puternice resimtite pe o insula vulcanica din Noua Zeelanda au impiedicat eforturile autoritaților de a recupera cadavrele a opt persoane care se pare ca au ramas pe insula, la doua zile dupa eruptia care a surprins zeci de turiști, potrivit Reuters. Șase persoane au murit…

- Activitatea vulcanica pe White Island din Noua Zeelanda a continuat miercuri, iar politia nu a putut interveni pentru recuperarea trupurilor neinsufletite aflate inca pe insula dupa eruptia de luni, informeaza DPA, potrivit Agerpres. ''Aceasta este o situatie extrem de tragica'', a declarat directorul…

- Poliția din Noua Zeelanda a informat marți ca opt persoane sunt in continuare declarate disparute dupa ce vulcanul aflat pe Insula Alba din Noua Zeelanda a erupt luni, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Sunt de parere ca pe insula nu mai este nimeni care a supraviețuit",…

- Opt persoane sunt in continuare date disparute marti dimineata dupa ce un vulcan a erupt pe Insula Alba in ziua precedenta, cinci decese sunt confirmate, iar 31 de persoane sunt spitalizate, a anuntat politia, relateaza DPA si AFP. Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat in cadrul unei conferinte de…

- Aproximativ 100 de persoane au fost surprinse in apropierea unui vulcan din Noua Zeelanda care a erupt luni, incident in urma caruia mai multe persoane au fost ranite sau sunt date disparute, informeaza site-ul Stuff, scrie Mediafax.Cel puțin o persoana evacuata de pe insula este in stare…

- Mai mulți turiști se aflau in craterul unu vulcan din Noua Zeelanda in momentul in care a acesta a inceput sa erupa. Mai multe persoane au fost ranite și unele sunt date disparute. Vulcanul de pe Insula Alba, sau Whakaari, a erupt lunidupa-amiaza, la ora locala 14:30, aruncand in aer o coloana masiva…

- Aproximativ 100 de persoane au fost surprinse în apropierea unui vulcan din Noua Zeelanda care a erupt luni, incident în urma caruia mai multe persoane au fost ranite sau sunt date disparute, informeaza Mediafax citând site-ul Stuff. Premierul de la Wellington, Jacinda Ardern, a…

