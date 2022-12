Stiri pe aceeasi tema

- Explozie intr-un bloc din Fieni, 12 persoane au fost evacuate, deflagrația a avut loc intr-un apartament dintr-un bloc situat in orașul Fieni, str. Republicii. The post Explozie intr-un bloc din Fieni, 12 persoane au fost evacuate first appeared on Partener TV .

- Bilantul deceselor in urma seismului care a lovit luni provincia Java de Vest din Indonezia a crescut la 310, a anuntat vineri Agentia nationala de gestionare a dezastrelor, relateaza AFP. Douazeci si patru de persoane sunt in continuare date disparute dupa ce cutremurul cu magnitudinea 5,6 a provocat…

- Ultima ora! Incendiu de proporții la o fabrica de mezeluri din Timișoara, miercuri seara, 23 noiembrie. Sute de persoane au fost evacuate din cladirea companiei Smithfield. Cinci dintre acestea au avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate, fiind transportate la o instituție sanitara din apropiere.…

- Douazeci de persoane au fost evacuate, duminica seara, in urma unui incendiu produs la un bloc din Craiova, focul fiind provocat de un scurtcircuit. Un barbat care locuia in imobilul cuprins de flacari a fost gasit in stop-cardiorespirator, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Cel putin 174 de persoane au murit intr-o invalmaseala creata dupa ce politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa fanii unei echipe de fotbal care au patruns pe teren dupa un meci care a avut loc sambata seara in orasul Malang, Indonezia.

- Sute de persoane au fost evacuate in aceasta noapte din localitatea Rosia Montana, din cauza unei avarii la barajul lacului piscicol Taul Mare. Evacuarea preventiva a oamenilor a inceput azi-noapte. Autoritatile au format echipe mixte, care au mers din poarta in poarta si le-au explicat localnicilor…

- A fost activat Planul Roșu in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, la Spitalul de Urgența pentru Copii din Timișoara. Un fum gros a cuprins primele doua etaje ale cladirii, iar 83 de persoane, printre care 42 de copii, au fost evacuate. Citește și: De Ziua Siguranței Pacientului,…

- Inundatii de proportii in statul american California. In regiunea muntoasa din estul orasului Los Angeles, totul a fost acoperit de noroi. Acum doi ani, aceasta zona a fost afectata de incendii devastatoare.