- Autoritatile din Vanuatu au decretat stare de urgenta pe insula Ambae si au ordonat evacuarea obligatorie a tuturor locuitorilor sai dupa ce vulcanul Marano a devenit din nou activ si a expulzat un nor de cenusa, informeaza vineri AFP, preluata de agerpres Vulcanul Marano s-a trezit la viata…

- Guvernul a decis marti, in sedinta, ca asistentul personal care ingrijeste un adult cu handicap accentuat sa primeasca, pe langa salariu, o alocatie lunara de 600 de lei pe luna, iar cel care ingrijeste un adult cu handicap grav sa primeasca 750 de lei pe luna. De asemenea, centrele „mamut”…

- Cel putin 19 persoane au murit, iar alte 12 au fost ranite intr-o explozie, intr-un parc industrial, a anuntat vineri agentia oficiala chineza de presa China Noua, relateaza The Associated Press. Potrivit Chinei Noi, explozia a avut loc joi, la ora locala 18.30 (13.30, ora Romaniei), la Yibin Hengda…

- Autoritatile taiwaneze au evacuat peste 4.000 de persoane din insula Orchid (Orhideea) si au plasat-o in stare de alerta in asteptarea taifunului Maria, care se asteapta sa loveasca insula de luni seara, potrivit Biroului central de meteorologie din Taiwan, citat de EFE. Guvernul insular…

- Misiune de distrugere controlata a munitiei ridicate de pe raza judetului, la Poroschia in Eveniment / on 03/07/2018 at 12:40 / Pirotehnicienii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Teleorman au executat pe parcursul zilei de marti, 3 iulie, la Poroschia, pe malul stang al raului Vedea, zona…

- Cariera de carbune de la Seciurile s-ar putea redeschide in curand. Autoritatile din Rosia de Amaradia au purtat noi discutii cu oficialii Complexului Energetic Oltenia, insa o decizie urmeaza sa se ia in Consiliul de Administ...

- Parlamentul canadian a aprobat legalizarea consumului de marijuana in scop recreational la nivel national, scrie BBC. "Legea Canabis" a fost aprobata marti de Senat cu 52 de voturi "pentru" si 29 "impotriva". Legea reglementeaza cum poate fi crescuta, distribuita si vanduta marijuana. Canadienii vor…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs sambata in sud-estul insulei Luzon, cel mai nordic punct al arhipelagului filipinez, fara ca autoritatile sa fi raportat victime sau pagube materiale si fara sa fie activata alerta de tsunami.