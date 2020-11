Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Lewotolo din Indonezia a intrat duminica in eruptie, expulzand trombe de fum si de cenusa care au determinat inchiderea aeroportului local, relateaza AFP. Eruptia nu a provocat victime si nici pagube materiale in acest arhipelag din Asia de Sud-Est, potrivit agerpres.ro. Citește…

- Constanta: Amenda de 2.000 de lei, pentru un local deschis intr un complex comercial, desi era catalogat drept inchis In cursul zilei de ieri, in jurul orei 18.00, politisti din cadrul Sectiei 2, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu, au constatat faptul ca un local, situat intr un complex…

- Aproximativ 70 de persoane au fost depistate la o petrecere intr-un local din municipiul Satu Mare, activitatea firmei fiind suspendata de catre politisti, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)."Politistii din cadrul Politiei municipiului Satu Mare au fost sesizati cu…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump Brad Parscale a fost transportat de politie la spital dupa ce s-a baricadat inarmat in casa sa din Florida amenintand ca se sinucide, relateaza Local10.

- Consilierii municipali bacauani s-au intalnit, marți, in ultima ședința din aceasta legislatura. Deciși sa ingroape securea razboiului politic, consilierii au aprobat propunerile de pe ordinea de zi fara foarte multe discuții. A ajutat și faptul ca multe dintre proiecte erau chestiuni mai mult tehnice.…

- Pentru 40 de elevi dintr-o comuna buzoiana, școala inca nu a inceput. Ei sunt ținuți departe de salile de clasa de o serie de... balbe. Primarul a vrut comasarea școlii gimnaziale cu o alta, lucru care a fost aprobat de Ministerul Educației.

- Elevii din invațamantul preuniversitar acreditat, cu domiciliul in municipiul Alba Iulia, vor putea beneficia de gratuitate la serviciul public de transport public local pe tot parcursul anului calendaristic. Consilierii din Alba Iulia au aprobat in ședința de luni, un proiect privind acordarea de gratuitate…