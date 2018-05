Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din zona vulcanului Kilauea din Hawaii se confrunta cu un nou pericol cu potential letal reprezentat de norii de gaze toxice, vapori acizi si particule de sticla vulcanica ce s-au ridicat in atmosfera dupa ce suvoaiele de lava au ajuns duminica in apele Oceanului Pacific, informeaza agentiile…

- Vulcanul Kilauea din Hawaii arunca in aer “roci balistice” de marimea unor electrocasnice. Autoritatile au avertizat ca situatia se poate agrava, scrie BBC. Cercetatorii de la Observatorul Vulcanic din...

- Alerta cod roșu in Hawaii din cauza erupțiilor vulcanului Kilauea. Autoritațile au emis alerta privind calitatea aerului dupa ce prin fisurile aparute in sud-estul Big Island, in zona Lanipuna Gardens, sunt eliberate in atmosfera cantitati ridicate de dioxid de sulf, citeaza Agerpres agențiile internaționale…

- Torenți de lava, crapaturi in pamant, case distruse si vegetație parjolita. Acesta este peisajul pe care il vad locuitorii din Hawaii de doua saptamani, de cand Vulcanul Kilauea a devenit activ.

- Vulcanul Kilauea a erupt din nou, marti, expulzand in atmosfera gaze toxice prin doua noi fisuri si determinand autoritatile sa evacueze de urgenta un al doilea cartier de pe Insula Mare din Hawaii, informeaza Reuters. Agentia de Protectie Civila a emis o informare pentru evacuarea de…

- Aproximativ 30 de case au fost distruse, iar alte zeci erau amenintate de Vulcanul Kilauea, cel mai activ in Hawaii si care a intrat in eruptie joi, potrivit Apararii Civile din arhipelagul american la Oceanul Pacific, relateaza AFP.

- Hawaii interzice lotiunea de plaja ca sa protejeze coralii. Autoritatile din statul american au votat un proiect de lege prin care cremele de protectie solara vor fi scoase de la vanzare din 2021.

- Vulcanul Kilauea de pe Insula Mare (Big Island) din Hawaii a erupt joi, fortand locuitorii din zona sa isi paraseasca casele, informeaza Reuters si AFP. Eruptia a avut loc dupa ce in ultimele doua zile pe insula s-au produs o serie de cutremure, printre care unul cu magnitudinea 5 la ora 10.30 a.m.,…