- Vulcanul indonezian Semeru de pe insula Java a erupt duminica dimineața, aruncand cenușa de 1,5 km in aer. Acest fapt a determinat autoritațile sa avertizeze locuitorii sa stea departe de zona de erupție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Maroc și Croația sunt cele doua echipe care s-au calificat joi seara in optimile de finala ale Cupei Mondiale, ocupand primele doua locuri in Grupa F. Maroc a invins Canada cu 2-1, in timp ce Croația și Belgia au remizat, 0-0, rezultat ce ii trimite acasa

- Presedintele USR, Catalin Drula, a reactionat miercuri la declaratiile liderului PSD, Marcel Ciolacu, privind importanta echitatii sociale in ce priveste marirea pensiilor, intrebandu-l de ce „blocheaza” proiectele USR de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari si primari. „Domnul Ciolacu…

- FCSB a fost invinsa de West Ham, scor 0-3, și a terminat grupa de Conference League cu un golaveraj rușinos, 3-18. Ștefan Tarnovanu, portarul vicecampioanei, a recunoscut superioritatea „ciocanarilor”. Tarnovanu a fost cel mai bun om al celor de la FCSB in disputa cu West Ham, patru parade bune in…

- Pelerinajul recent incheiat (8-16 octombrie 2022) la Iasi a fost, probabil, cel mai frumos din ultimii ani. Dupa doi ani de restrictii, pelerinii au venit in numar foarte mare, dar au si creat o atmosfera unica. Am observat cum si unii critici „de serviciu" ai pelerinajului au mai inmuiat tonul, ba…

- Satul Iresti din comuna Vidra era cunoscut in vremurile de demult pentru mesterii sai olari care produceau ceramica ce purta numele satului, "ceramica de Iresti". Astazi, un singur mester olar duce mai departe traditia satului a carui indeletnicire de baza a fost olaritul. Fii la curent cu…

- Paine cu maia abia scoasa din cuptor, carne de vita japoneza, salamuri și branzeturi fine, cafea sau branza greceasca, pesto, paste sau ulei cu trufe, produse de patiserie pregatite manual, dupa rețete autentice din Germania și Italia, fructe proaspete, miere cu cimbrisor si conifere, condimente pentru…

- Adrian Mutu (43 de ani) a revenit astazi la antrenamentele lui Rapid, dupa ce sambata fusese operat de urgența pentru apendicita. Adrian Mutu nu a putut sta pe banca Rapidului la ultimul meci de campionat, infrangerea cu FCU Craiova de la Tg. Jiu, scor 0-1, insa nu a stat mult timp departe de echipa.…