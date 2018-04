Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a decis, joi, inchiderea scolilor din judet pentru ziua de vineri, din cauza vremii. In conditiile in care Administratia Nationala de Meteorologie a instituit cod galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului…

- Implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta “RO-ALERT”, proiect initiat de Guvernul PSD, a primit miercuri, 28 februarie, vot favorabil din partea Camerei Deputatilor.Ne amintim cu totii fenomenele meteo periculoase care s-au manifestat in 2017 in judetele din…

- Ne amintim cu totii fenomenele meteo periculoase care s-au manifestat in 2017 in judetele din vestul tarii: furtuni caracterizate de o amploare fara precedent, care s-au soldat cu 8 persoane decedate si peste 140 de raniti, plus pagube materiale in valoare de 30 de milioane de lei. Potrivit statisticilor…

- MAE din Romania informeaza cetatenii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, potrivit datelor transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, duminica si luni, 22 de regiuni din aceasta tara vor fi afectate de precipitatii sub forma de ninsoare si ploaie si…

- Vulcanul Fuego din Guatemala, cu o altitudine de 3.763 m, a erupt joi, aruncand in aer coloane de cenusa, a anuntat protectia civila care a declarat alerta vulcanica portocalie in regiune. Situat la 35 de kilometri de capitala, vulcanul Fuego a inceput sa erupa miercuri seara, aruncand cenusa pana la…

