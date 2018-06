Vulcanul Fuego din Guatemala continua sa erupa, au avertizat duminica autoritatile, in contextul in care echipele de interventie continua sa caute cele 197 de persoane disparute in urma celor doua explozii majore de saptamana trecuta, noteaza DPA.



Institutul National de Seismologie (INSIVUMEH) a avertizat ca fluxurile de materii piroclastice ar putea afecta in continuare zonele in care sunt mobilizate echipele de salvatori si ca vulcanul erupe inca de sapte - noua ori pe ora, creand nori de cenusa care ajung la aproximativ 4.700 de metri deasupra nivelului marii.



"Exploziile…