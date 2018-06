Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter SMURD de la Galati a fost trimis sa preia una dintre victimele exploziei de la exploatatia forestiera din comuna Asau, judetul Bacau, conform Agerpres.ro. In zona s au trimis elicopterele SMURD Iasi si Bacau. Pacientii, doi barbati, vor fi adusi la Iasi, unul cu amputatie completa si incompleta…

- Accident ingrozitor in urma cu puțin timp. O persoana a murit, iar alte trei sunt grav ranite dupa ce o basculanta a intrat intr-un autobuz O persoana, mai exact pasagerul aflat pe locul din dreapta, a murit. Alte trei persoane sunt ranite grav. Un accident deosebit de grav a avut loc pe un drum județean…

- Accidentul s-a produs in jurul orei locale 20:00, intr-o perioada cand in centrul orasului se inregistreaza un flux mare de pietoni. Victimele au fost din randul pietonilor, intrucat muncitorii parasisera deja santierul de renovare amenajat in jurul teatrului Parravicini.Cladirea acestui…

- Vremea nefavorabila a indoliat India! Cel putin 77 de persoane au murit, iar alte 143 au fost ranite, din cauza unor furtuni de praf insotite de vant puternic si de precipitatii care au avut loc in nordul tarii.

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte opt au fost ranite, dupa doua atentate cu bomba care au avut loc luni dimineata in centrul orasului Kabul, in apropierea sediului serviciului de informatii afgan si a unui minister, au anuntat autoritatile, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Trei palestinieni au murit si alti aproximativ 400 au fost raniti in urma unor atacuri lansate de Armata israeliana in Fasia Gaza, in contextul in care ONU a criticat dur Israelul pentru utilizarea ”excesiva a fortei” impotriva protestatarilor palestinieni, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un nou ATAC TERORIST: Cel putin 57 persoane au murit si 54 sunt ranite Cel putin 57 oameni au murit, duminica, in Kabul, intr-o explozie care a vizat un centru pentru inregistrarea participantilor la vot, scrie Reuters. Bilantul atentatului sinucigas de duminica de la Kabul a crescut la cel putin 57…

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, ...