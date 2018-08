Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Fuego din Guatemala, a carui eruptie a provocat aproximativ 300 de victime omenesti in urma cu doua luni, a intrat din nou in faza de eruptie duminica seara, informeaza Xinhua. Autoritatile locale au ordonat evacuarea membrilor echipelor de urgente si de interventii care lucrau in zona dupa…

- Trump a ordonat guvernului federal sa acorde asistenta suplimentara regiunii afectate, de unde autoritatile au fost obligate sa evacueze circa 38.000 de oameni. Departamentul pentru Securitate Nationala si Agentia Federala pentru Gestionarea Urgentelor (FEMA) sunt autorizate prin ordin prezidential…

- Trei vulcani din Guatemala, inclusiv Fuego (Vulcanul de Foc), care a intrat in faza de eruptie in urma cu doua saptamani, facand 110 victime si 197 de disparuti, au proiectat in atmosfera coloane de cenusa si de lava, vineri, mentinand in stare de alerta locuitorii si autoritatile din aceasta tara,…

- Cel putin 192 de persoane sunt date disparute si alte 75 au murit in urma eruptiei vulcanului Fuego din Guatemala, duminica, iar marti o noua eruptie a propulsat gaze si lava in partea de sud a vulcanului, scrie BBC.Citește și: Valer Dorneanu, ieșire EXPLOZIVA: replica pentru Klaus Iohannis…

- Bilantul eruptiei vulcanice de duminica din Guatemala se agraveaza: cel putin 33 de oameni au murit dupa ce 2 sate au fost acoperite de rauri de noroi fierbinte. Autoritatile au evacuat peste 3 mii de oameni din zona de risc.

- Vulcanul Fuego din Guatemala a erupt cauzand moartea a 25 de persoane si ranind alte cateva sute, conform autoritatilor, scrie BBC. “Bilantul de la ora 21:00 duminica (03:00 GMT luni) este de 25 de morti”, a declarat purtatorul de cuvant al Coordonarii nationale pentru gestionarea catastrofelor (Conred),…

- Guvernul din Guatemala a decis luni sa decreteze starea de calamitate nationala in departamentele Escuintla, Chimaltenango si Sacatepequez din apropierea vulcanului Fuego, in urma eruptiei de duminica a colosului, care a provocat moartea a cel putin 25 de persoane, relateaza luni EFE. Potrivit decretului…

- "Bilantul de la ora 21:00 duminica (03:00 GMT luni) este de 25 de morti", a declarat purtatorul de cuvant al Coordonarii nationale pentru gestionarea catastrofelor (Conred), David de Leon, pe grupul sau Whatsapp din care fac parte si jurnalisti. Mii de persoane au fost evacuate. Cu…