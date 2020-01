Vulcanul filipinez Taal - Riscul rămâne ridicat, în pofida unei acalmii Vulcanul filipinez Taal, care a intrat in activitate weekendul trecut, ramane periculos, chiar daca o acalmie aparenta a fost observata, au avertizat joi autoritatile locale, citate de AFP. Zeci de seisme zguduie in fiecare zi aceasta regiune a lumii, fisuri mari se produc la nivelul solului, iar magma se scurge in continuare pe pantele vulcanului. Toate aceste semnale ii fac pe specialisti sa se teama de iminenta unei eruptii de mare amploare.



Autoritatile filipineze depun eforturi pentru a impiedica revenirea in zona a celor 50.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cladire rezidentiala cu sase etaje din orasul pakistanez Karachi s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a fost evacuata de urgenta, informeaza Adevarul.Autoritatile au luat masuri dupa ce au fost sesizate de locatari ca respectiva cladire are fisuri si ca s-a inclinat. Dupa evacuare, cladirea a fost…

- Nemultumit de faptul ca autoritatile i au ridicat masina de pe domeniul public, chiar de doua ori, dar si de faptul ca, in final, autoturismul a fost trecut in proprietatea Municipiului Constanta, un constantean s a hotarat sa isi gaseasca dreptatea in instanta si sa isi recupereze astfel Fordul pierdut.…

- Vești proaste pentru unele persoane care așteptau cu nerabdare sa deguste sala de boeuf în perioada sarbatorilor de iarna. Se pare ca acest preparat este destul de periculos pentru persoanele care au colesterol mare. Legumele fierte nu prezinta nicio problema, însa maioneza…

- Barbatii care se mentin activi isi pot injumatati riscul de cancer de prostata, sugereaza un studiu citat joi de Press Association. Cercetatorii sustin ca exercitiile fizice - printre care se numara si gradinaritul sau mersul pe jos - au un efect de protectie ''mai important'' decat…

- Un barbat de 50 de ani cautat de autoritatile din Germania, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, a fost ridicat de politistii din Rașnov. Pe numele barbatului din Rașnov, autoritatile judiciare germane au emis mandat european de arestare, pentru savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala.…

- Prețul carnii de porc in Bulgaria a atins un nivel record. Este la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani. Autoritațile dau asigurari ca vor urmari cu atenție evoluțiile. Fermierii spun ca majorarea...

- Cele doua fondatoare ala asociatiei au anuntat ca au demarat o noua initiativa majora: refacerea de la zero a intregului Spital marie Curie. Trebuie adus la standarde internationale, a declarat Carmen Uscatu, iar Oana Gheorghiu a explicat cum s-a ajuns la aceasta idee. Autoritatile nu au facut nimic…

- Riscul ca unele medicamente sa dispara de pe piata incepand cu 1 noiembrie a determinat Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor (ANPP) sa solicite Ministerului Sanatatii extinderea valabilitatii actualelor preturi pentru a garanta protejarea pacientilor.