Nivelul de vigilenta in jurul vulcanului Etna a fost ridicat de la ''verde'' la ''galben'', a anuntat miercuri Protectia civila italiana, in conditiile in care colosul a inregistrat in cursul diminetii explozii puternice, relateaza AFP. Ridicarea nivelului de vigilenta intervine totusi ca urmare a unei reuniuni de la sfarsitul saptamanii trecute, dupa raportarea unei serii de fenomene la varful vulcanului. Prin aceasta masura, supravegherea se intensifica si este instaurat un canal de comunicare constant intre comunitatea stiintifica si Protectia civila. "Independent…