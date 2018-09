Stiri pe aceeasi tema

- Explozii puternice s-au facut auzite miercuri in regiune, iar nivelul de alerta din jurul vulcanului Etna a fost crescut de la ”verde” la ”galben”. Protecția civila italiana a avertizat ca vulcanul Etna ramane intr-o situație de ”potențial dezechilibru”. Etna, cu o inalțime de 3.300 metri, este cel…

- Virusul West Nile continua sa faca victime. Din mai și pana acum s-au inregistrat 56 de cazuri ce au fost cauzate de virusul West Nile și au existat, de asemenea, șase decese, anunța Ministerul Sanatații. Trei dintre ele s-au inregistrat in Bucuresti si cate unul in judetele Iasi, Galati si Covasna.

- O noua alerta de pesta s-a declansat in apropierea granitei Romaniei. Virusul a fost identificat in doua regiuni din Bulgaria, de data asta la oi si capre. Autoritatile romane au interzis importurile din acele zone, iar inspectorii sanitar-veterinari verifica daca boala a ajuns si la animalele de la…

- Șapte județe au intrat sub cod galben de precipitații abundente cu descarcari electrice și de grindina. Atentionarea de cod galben de ploi abundente si furtuni, este valabila pentru vineri, de la ora 15.00, fiind vizate judeșeke Constanta, Tulcea, Prahova, Dambovita, Buzau, Vrancea si Arges.

- Un cutremur puternic s-a produs in Hawaii, pe fondul unei activitați intense a vulcanului Kilauea. Deși nu a fost emisa o alerta de tsunami, autoritațile au avertizat ca ar mai putea fi și alte replici.