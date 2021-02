Vulcanul Etna continuă să expulzeze în aer lavă şi cenuşă Pentru a cincea oara in cateva zile, vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia din sudul Italiei, a erupt expulzand in aer jeturi de lava si nori de cenusa, informeaza DPA.



Celebrul vulcan sicilian, cu o inaltime de peste 3.000 de metri, a inceput sa erupa luni in jurul orei 22:00 (21:00 GMT), au raportat marti experti de la Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV).



Noua eruptie a inceput in craterul sud-estic al vulcanului. Aproximativ o ora mai tarziu, jeturile de lava expulzate de Etna ajunsesera pana la 300 de metri deasupra marginii craterului. Mai tarziu,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

