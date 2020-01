Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) joaca ACUM in turul I la Australian Open contra americancei Jennifer Brady (24 de ani, 49 WTA). La primul turneu de Grand Slam al anului, Simona Halep a atras atenția cu ținuta ei. Simona și sponsorul tehnic, Nike, au ales un outfit deschis la culoare. Astfel, jucatoare…

- Fenomen inedit in Italia. Vulcanul Etna, cel mai inalt vulcan activ din Europa, a erupt din nou. Potrivit specialiștilor, fenomenul este determinat de schimbarile climatice.Vulcanul Etna, situat in Sicilia, in sudul Italiei, a creat un adevarat spectacol.

- Profesorul scenograf al Facultații de Teatru din Iași a tras cortinele și ne-a impartașit secretele din spatele atelierului sau. In atelierul sau au intrat sute de studenți care au invațat sa construiasca papuși, marionete și felurite decoruri. Despre lumea muta din spatele teatrului de papuși. De Craciun,…

- Cel mai recent film din trilogia "Star Wars" a atras atentia atacatorilor cibernetici chiar inainte de premiera si a dus la crearea de site-uri frauduloase si fisiere malware, atrag atentia expertii Kaspersky. "Atentia publica asupra "Star Wars: The rise of Skywalker", a carui premiera este pe 19 decembrie,…

- Siguranța turiștilor care aleg sa iși petreaca cateva zile in stațiunile montane din Valea Jiului este o prioritate pentru inspectorii ISU. O prima instruire a avut loc cu proprietarii de cabane din Straja, urmand ca și cabanierii din Parang sa treaca prin același proces. In acest context,…

- Valentin Mihaila (19 de ani), extrema celor de la CS Universitatea Craiova, a intrat in atenția lui Ajax Amsterdam. Mihaila e cel mai in voga fotbalist din Liga 1, iar prestația de joi seara, cand a marcat trei goluri in victoria obținuta de Romania U21 in fața reprezentativei similare din Finlanda,…

- Polițiștii din Capitala au facut o descoperire macabra, joi dimineața, in Sectorul 6, in urma unei sesizari la numarul de urgența 112. Un cadavru a fost descoperit pe strada, cu o punga pe cap. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta. Din primele informații, ar fi vorba despre…