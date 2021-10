Stiri pe aceeasi tema

- Coșmarul din insula La Palma continua. Un rau de lava roșie care țașnea din vulcanul Cumbre Vieja s-a largit, dupa ce partea de nord a craterului s-a prabușit, provocand explozii spectaculoase.

- Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara.

- Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule și compuși chimici rezultați din acea zona, a declarat la Digi24,…

- Vulcanul din La Palma, Spania, care a erupt in urma cu șapte zile, genereaza in acest moment un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule […]…

- Norul de poluanți generat de erupția Vulcanul din insula La Palma, ajunge azi și in Romania The post Norul de poluanți generat de erupția Vulcanul din insula La Palma, ajunge azi și in Romania first appeared on Partener TV .

- Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanți care ajunge în România duminica. Norul toxic va intra în țara prin vest, pe la Timișoara, și se va întinde peste toata țara pâna luni seara. Așadar, România va fi sub norul de particule și compuși chimici rezultați…

- Din cauza unui vulcan care a erupt duminica pe insula La Palma din arhipeleagul Canare, 5000 de oameni au fost evacuati din mai multe localitati. Raurile de lava care au distrus deja 20 de case masoara 15 metri, a declarat primarul Sergio Rodriguez postului de radio TVE luni dimineata, potrivit Reuters.

- Zeci de oameni au fost evacuați de pe cea mai mare insula din arhipelagul Canare, dupa ce vulcanul de acolo a erupt. Un nor gros s-a ridicat deasupra insulei La Palma, la doua zile dupa ce specialiștii avertizasera ca o erupție e iminenta. Ei au detectat mai multe cutremure in zona, iar astazi, autoritațile…