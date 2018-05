Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de locuinte au fost distruse complet si alte cateva zeci sunt amenintate de raurile de lava aduse la suprafata de vulcanul Kilauea, cel mai activ vulcan din arhipelagul Hawaii, intrat inca de joi in faza eruptiva, conform reprezentantilor protectiei civile din acest teritoriu american,…

- Un seism cu magnitudinea de 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi . Aproximativ 1.700 de oameni care puteau fi afectați de explozia vulcanului au fost evacuați. Vezi galeria foto + 2 + 2 Seismul s-a produs la doar 5 kilometri adancime, la ora locala…

- Un seism cu magnitudinea 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi provocand evacuarea a 1.700 de oameni, transmite EFE.cutremur2.jpg" alt="" /> Foto: (c) Terray Sylvester / REUTERSCutremurul s-a produs la 5 km adancime, la ora…

- Eruptia a avut loc dupa ce in ultimele doua zile pe insula s-au produs o serie de cutremure, printre care unul cu magnitudinea 5 la ora 10.30 a.m., a informat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS).Circa 10.000 de persoane au primit ordin de…