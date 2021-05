Stiri pe aceeasi tema

- O noua eruptie a vulcanului Etna de pe insula Sicilia, care a inceput marti noapte cu o scurgere importanta de lava, a determinat miercuri inchiderea partiala a aeroportului din Catania si o ploaie de cenusa care a cazut peste localitatile invecinate, relateaza EFE, informeaza Agerpres. Cea…

- Vulcanul italian Etna a erupt joi pentru a sasea oara in ultimele opt zile, expulzand jeturi de lava care au atins in aer inaltimi de aproximativ 500 de metri, au anuntat reprezentantii Institutului National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. Craterul…

- ”Aceasta este cu siguranța cea mai puternica explozie din craterul sudic care a fost descoperit in 1971. Nu am vazut astfel de explozii de ani de zile, dar in acest moment nu exista niciun risc pentru populație, in afara de fumul care poate crea probleme de respirație pentru cateva ore și cenușa care…

- Pentru a cincea oara in cateva zile, vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia din sudul Italiei, a erupt expulzand in aer jeturi de lava si nori de cenusa, informeaza DPA. Celebrul vulcan sicilian, cu o inaltime de peste 3.000 de metri, a inceput sa erupa luni in jurul orei 22:00 (21:00…

- Vulcanul Etna din Sicilia a erupt pentru a patra oara in ultimele patru zile, aruncand lava, cenușa și pietre, informeaza Euronews. Nu au fost raportate victime au anunțat autoritațile. Celebrul vulcan sicilian a expulzat jeturi de lava pana la inaltimi de 1000 de metri la putin timp dupa miezul noptii,…

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia din sudul Italiei, a erupt din nou in noaptea de miercuri spre joi, expulzand in aer coloane de lava fierbinte la doar 30 de ore dupa cea mai recenta eruptie a sa, raportata marti seara, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Celebrul vulcan sicilian a expulzat…

