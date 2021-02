Stiri pe aceeasi tema

- Inca un pacient transferat in urma incendiului de la Matei Balș a murit astazi. Este vorba despre un barbat in varsta de 80 de ani, transferat la Spitalul Universitar de Urgența din București. Barbatul fusese diagnosticat cu o forma severa SARS Cov-2, prezenta multiple comorbiditați și era internat…

- Un cutremur de magnitudine 5 a avut loc luni dimineața in Grecia, in largul insulei Lesbos, fara ca autoritatile sa fi informat deocamdata despre producerea de victime sau pagube materiale, a anuntat Institutul de geodinamica al Observatorului National din Atena, relateaza AFP,

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale informeaza ca vineri dimineata au fost primite la 112 un numar de zece apeluri telefonice referitoare la incendiul produs la Institutul "Matei Bals" din Capitala. Potrivit unei informari a STS, aceste apeluri s-au primit dupa cum urmeaza: * 05:04:09 - apelul a durat…

- Activitatea globala de fuziuni si achizitii a fost rezistenta la socuri in 2020, iar dupa un an cu fluctuatii mari ale activitatii de fuziuni si achizitii (M&A) se estimeaza o continuare a cresterii valorii tranzactiilor inceputa in trimestrul al treilea al anului trecut, releva concluziile unui…

- CHIȘINAU 4 dec - Sputnik. Noul coronavirus a luat viața astazi a 21 de bolnavi. Este vorba despre 15 barbați și șase femei cu varstele cuprinse intre 49 și 83 de ani. Aceștia aveau și alte boli cronice. Totodata, Ministerul Sanatații anunța alte 1 522 de cazuri noi de infectare cu noul virus. ©…

- Este a doua saptamâna consecutiva în care Clujul se afla printre județele care înregistreaza o treime din cazuri COVID-19. Rata de infectare în județ este de 6,2 la mia de locutori. Astazi, 1 decembrie, Clujul a înregistrat 184 de infectari…

- Blocada Israelului asupra Fasiei Gaza a costat aproape 17 miliarde de dolari economia enclavei palestiniene, care a inregistrat o scadere a PIB-ului de 27%, in timp ce somajul a crescut vertiginos intre 2007 si 2018, potrivit unui raport ONU publicat miercuri, relateaza AFP. Conferinta Natiunilor…