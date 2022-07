Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Va informam ca in data de 01.06.2022, intre orele 09:00-16:00, se oprește furnizarea apei potabile in orașul Pucioasa pe strazile…

- Astazi ndash; 31 mai 2022, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Eliberarii din municipiul Constanta.Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul orar 12.00 ndash; 17.30.Potrivit SC RAJA SA, sunt…

- COMUNICAT DE PRESA Post-ul PRODULEȘTI: Furnizarea apei va fi intrerupta pe 19 mai apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In vederea efectuarii unor lucrari la rețeaua de apa in cartierul Paclișa din municipiul Alba Iulia, va informam ca in data de 03.05.2022, intre orele 08:30 – 18.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile pe strazile: Brandușei (doar cartierul Paclișa), Carpenului (tronson strada Garoafei – strada…

- Furnizarea agentului termic in sistem centralizat, in municipiul Iasi, nu se sisteaza pana la sarbatorile pascale, a anuntat, astazi, primarul Mihai Chirica. Totodata, in acest moment, in stocurile de la CET 2 Holboca, mai sunt inca 17 mii de tone de carbune, cantitate suficieta pentru funtionarea centralei…

- COMUNICAT DE PRESA Va informam ca: se intrerupe furnizarea apei potabile in satele Dragodanești și Sturzeni din comuna Candești, in data de 14.04.2022, intre orele 08:00–16:00, pentru igienizarea periodica Post-ul Furnizarea apei intrerupta, pe 14 aprilie, in doua sate din Candești și mai multe strazi…

- COMUNICAT DE PRESA Va informam ca se intrerupe furnizarea apei potabile in mai multe localitați din judetul Dambovița, pentru lucrari de igenizare la Bazinul de stocare apa potabila, Post-ul Intreruperi in furnizarea apei potabile in mai multe localitați, in perioada 5 – 7 aprilie.…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comunele Albota si Poiana Lacului, in data de 6 aprilie 2022, pentru executia de lucrari, dupa cum urmeaza: · comuna Albota, intre orele 9 – 22: lucrari de igienizare a rezervorului de inmagazinare a apei din statia de pompare…