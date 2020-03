Vulcan: Băut, fără permis și cu numerele provizorii de înmatriculare expirate In data de 16.03.2020, in jurul orei 17:10, politistii rutieri au depistat in trafic un barbat de 30 de ani, din municipiul Vulcan, care conducea o autoutilitara pe strada Mihai Eminescu, din municipiul Vulcan. In urma testarii cu aparatul etilotest a barbatului, rezultatul a fost de 0,59 mg/l, alcool pur in aerul expirat. De asemenea, in urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere și iar autoutilitara avea numerele provizorii de inmatriculare expirate, de la sfarsitul anului trecut. In cauza, politistii au intocmit… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

