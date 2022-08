Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden va discuta joi cu omologul sau ucrainean, Volodomir Zelenski, pentru a-l pune la curent cu livrarile de arme americane și pentru a-l felicita cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN . John Kirby, șeful departamentului de comunicare din…

- Rusia face planuri pentru a anexa mai multe parti ale Ucrainei, dupa scenariul pe care l-a folosit la anexarea Crimeei in 2014, relateaza CNN, citand afirmatii ale purtatorului de cuvant al Consiliului National de Securitate, John Kirby.

- La reuniunea Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) de miercuri a fost votat proiectul de rezolutie initiat si de UDMR, conform caruia actiunile militare ale Rusiei impotriva populatiei ucrainene vor fi considerate crime impotriva umanitatii, arata un comunicat de presa al formatiunii.…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenințat Republica Moldova ca daca se va alatura sancțiunilor europene impotriva Rusiei atunci „pot fi 100% siguri ca nu vor primi de la noi nu doar energie „scumpa”, ci nimic”. „Lasați-i sa se bucure de sancțiuni inainte de a…

- La randul sau, presedintele sarb Aleksandar Vucic a amintit ca tara sa a condamnat operatiunea speciala a Rusiei in Ucraina, dar adopta o pozitie diferita in ceea ce priveste sanctiunile.

- Președintele sarb Aleksandar Vucici pare sa respinga presiunile cancelarului german Olaf Scholz pentru ca Serbia sa se alature sancțiunilor UE impotriva Rusiei, spunand ca nu crede ca sancțiunile sunt „eficiente”, relateaza Reuters.

- Ministrul Finanțelor SUA, Janet Yellen, considera ca introducerea sancțiunilor impotriva Rusiei de catre un "grup mare de țari" ar spori eficacitatea masurilor restrictive. Ea și-a exprimat aceasta opinie, joi in cadrul unui eveniment organizat de ziarul The New York Times și difuzat online. "In opinia…

- Comisia Europeana a adoptat cel de-al șaselea pachet de sancțiuni, "pentru a distruge cu siguranța economia Rusiei", dar, de fapt, acest lucru poate duce la o revoluție in economia globala. Aceasta opinie a fost exprimata de vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, pe canalul sau…