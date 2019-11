Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatul american a sosit la Belgrad dupa vizite la Pristina si Skopje destinate evaluarii situatiei dupa decizia Bruxellesului. Blocajul, venit in urma opozitiei Frantei sustinute de Olanda si Danemarca, a provocat un val de deceptie si indignare in Macedonia de Nord si Albania, dar si in randul…

- Premierul albanez Edi Rama, omologul sau nord-macedonean Zoran Zaev si presedintele sarb Aleksandar Vucic doresc sa promoveze o regrupare a tarilor din aceasta regiune fragila si divizata, ceea ce ar duce la punerea in aplicare a "patru libertati fundamentale: liberul schimb de marfuri, de servicii…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, strangandu-i mana președintelui Chinei Xi Jinping (foto: Foreign Policy/ KENZABURO FUKUHARA/POOL/KYODONEWS) „Cu chinezii, se stie ca au o regula oficiala de a nu se imbratisa sau saruta cu oaspetii lor. Presedintele Xi Jinping, insa, ma imbratiseaza calduros de…

- Presedintele Serbiei a promis ca va majora salariile, in incercarea de a consolida pozitia partidului sau inaintea alegerilor de anul viitor, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.In conditiile in care in mai multe tari din Europa de Est salariile inregistreaza cresteri de doua cifre, administratia…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si ambasadorul Chinei la Belgrad, Chen Bo, au participat duminica la inaugurarea autostrazii E-763, denumita "Milos cel Mare", aceasta fiind prima autostrada construita de chinezi in Europa, care a fost deschisa traficului, informeaza Euronews si Tanjug, scrie…

- Coaliția de opoziție Alianța pentru Serbia (SZS) a declarat ca președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a ordonat Armatei Serbiei "sa bata poporul", participanții la protestul "#1 din 5 milioane" desfașurat în fața sediului Președinției Serbiei., potrivit Beta, citata de Rador."Armata…

- Ungaria a permis transportului de armament rusesc sa tranziteze spatiul sau aerian, având destinatia Serbia, în pofida sanctiunilor impuse de UE, sanctiuni ce vizeaza produsele militare de provenienta ruseasca. România a blocat anterior transportul de armament rusesc pe Dunare, din…