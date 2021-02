Stiri pe aceeasi tema

- Albin Kurti, liderul opoziției kosovare și câștigatorul recent al alegerilor parlamentare din Kosovo, a afirmat într-un interviu acordat Euronews ca ar vota pentru unirea țarii sale cu Albania daca ar avea loc un referendum în acest sens.Comentariile sale au venit la doar câteva…

- Serbia va investi pana la finalul anului in productia autohtona de vaccin Sputnik V, vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de Rusia, a anuntat astazi presedintele sarb, Aleksandar Vucic. Un grup de experti rusi va efectua o vizita in Serbia saptamana viitoare pentru a discuta despre productia locala de vaccin…

- Serbia a deschis cel mai lung traseu de telegondola panoramica din lume, numit „Gondola de aur din Zlatibor”, care se intinde pe aproape 9 kilometri, pornind din stațiunea de schi Zlatibor.Președintele sarb Aleksandar Vucici a participat joi la ceremonia de deschidere, care a fost transmisa live de…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, afirma ca principala problema pe care o va avea Romania in perioada urmatoare nu o va reprezenta capacitatea de vaccinare, ci numarul vaccinurilor pe care tara le va avea la dispozitie, in contextul in care numarul de vaccinuri este mic in toata lumea. Voiculescu…

- Turcia vrea sa imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, a afirmat, marti, presedintele Recep Tayyip Erdogan, in contextul recentelor tensiuni bilaterale, informeaza cotidianul Hurriyet potrivit Mediafax. "Noi, ca tara, suntem pregatiti sa stabilim o agenda pozitiva si sa relansam relatiile…

- Ministrul sarb al apararii, Aleksandar Vulin, presedintele fostului Parlament sarb, Maja Gojkovic, si directorul oficiului guvernului sarb pentru Kosovo, Marko Duric, au fost cu totii testati pozitiv pentru coronavirus, potrivit agentiei Tanjug.Gojkovic, care are 57 de ani, a fost internata cu pneumonie…

- Judecatoarea Gabriela Baltag l-a rugat joi pe presedintele Klaus Iohannis sa nu aduca „dezbinare” in cadrul sedintei Consiliului Superior al Magistraturii, spunand ca este evident obiceiul sefului statului de a face politica in CSM. Ludovic Orban face anunțul zilei despre pensii. Vești bune „Domnule…

- Serbia se apropie de un “scenariu catastrofal” din cauza Covid-19, a avertizat ieri președintele Vucici, in ziua in care au inregistrat peste 7.600 de cazuri noi, un record pentru țara cu doar 7 milioane de locuitori. 51 de oameni au murit doar in ultimele 24 de ore, iar situația se agraveaza pe fondul…