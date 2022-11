Stiri pe aceeasi tema

- Este a 257-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Duminica, apa și electricitatea au fost oprite in orașul Herson. Zelenski afirma ca Iranul joaca un rol important in razboiul cu Rusia și ar trebui sa fie responsabili pentru consecințele razboiului.

- Ma refer la pasivitatea lumii libere fața de distrugerea infrastructurii critice, centrale termice si electrice ale Ucrainei. Este clar ca iarna care se apropie va afecta milioane de ucrainieni si institutii fundamentale ale statului, in conditiile in care centralele termice si electrice nu vor functiona.…

- Numele țarii noastre a aparut in cele mai recente acuzații lansate de Rusia, dupa ce adjunctul lui Serghei Lavrov a folosit numele țarii noastre pentru a ataca Occidentul și pentru a-și motiva invazia din Ucraina. Astfel, Aleksandr Grușko adeclarat, sambata, in timpul unei vizite la Belgrad, ca razboiul…

- Conform oficialilor de la Ankara, Erdogan a reiterat disponibilitatea de a face partea sa de ințelegere pentru a rezolva pașnic razboiul din Ucraina.Mai mult, conform presei internaționale, cei doi au discutat și despre imbunatațirea relațiilor bilaterale dintre Moscova și Ankara.Ultimele evoluții din…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat miercuri ca Serbia nu poate recunoaște referendumurile din „republicile populare” Donețk și Luhansk și din regiunile Herson și Zaporojie din Ucrina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fostul general american David Petraeus (foto) este optimist: crede ca Ucraina va putea recapata controlul asupra Hersonului, in sudul țarii. Totuși, el vede un mare risc și pentru NATO, in „posibilitațile semnificative, neutilizate” ale Rusiei, scrie Die Welt , citat de onet.pl . David Petraeus este…

- Istoricul Armand Gosu considera ca in ultimele trei, patru saptamani, ucrainenii au preluat initiativa strategica in acest razboi, iar contraofensiva acestora nu este cea asteptata, ei lovind depozitele de munitie, podurile si protejandu-si astfel trupele. El crede ca Putin va fi luat la intrebari de…

- Peste 16.000 de opozanți ruși au fost inchiși de regimul dictatorial de la Moscova pe parcursul ultimelor șase luni pentru ca au manifestat public impotriva razboiului sangeros pe care Rusia l-a pornit impotriva Ucrainei din ambiții imperialiste. Cifra este de data de o organizație pentru drepturile…