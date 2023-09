Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a acuzat luni, 25 septembrie, o ”parte a comunitatii internationale” ca sprijina Kosovo in ”brutala curatire etnica” impotriva etnicilor sarbi, declaratie facuta in prezenta ambasadorului Rusiei la Belgrad, Aleksandar Bocan-Harcenko, in timp ce Comisia Europeana…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat Occidentul de ipocrizie, declarand ca recunoasterea independentei Kosovo se bazeaza pe aceeasi justificare ca si razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, scrie AFP. Vorbind la Adunarea Generala a ONU, el a afirmat ca tarile occidentale au invocat principiile suveranitatii…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, s-a intilnit cu Vladimir Zelenski in cadrul forumului de la Atena și a spus ca discuția lor despre Ucraina și Kosovo s-a dovedit a fi una "deschisa și buna”. Zelenski a sosit luni la Atena pentru a participa la cina informala organizata de premierul grec Kyriakos…

- ”Vineri am avut intalnirea cu reprezentantii Ucrainei, a fost si Ambasada SUA in Romania, Ambasada SUA la Kiev, a fost Comisia Europeana (..) Asta a fost rostul intalnirii, ca in momentul in care situatia la porturile dunarene ale Ucrainei va continua intr-un scenariu in care vor fi afectate toate instalatiile…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat marti seara ca Ucraina nu va recunoaste probabil asa-numitul stat independent Kosovo, deoarece astfel si-ar pierde credibilitatea politica si „toate atuurile”, transmite Tanjug . El a raspuns astfel unei intrebari din partea presei privind comentarii…

