Vrute și nevrute la început de an Potrivit peco-online.ro, comparativ cu luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina a scazut cu 2,8%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa cu 9 lei mai puțin decat in urma cu 30 de zile. In cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 2,3%, ceea ce inseamna ca […] Articolul Vrute și nevrute la inceput de an apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- Dezvoltarea tehnologiei face ca autovehiculele sa fie foarte performante. Durata de utilizare a acestora dar și caracteristicile tehnice sunt mult imbunatațite prin intermediul dezvoltarii tehnologiei. Asta nu inseamna ca autovehiculul nu trebuie sa fie intreținut intr-un mod cat mai atent. Motorul…

- Debutul de an vine cu scumpiri in cascada, la produse și servicii. Pretul carburantilor a crescut, in prima zi a anului, cu aproape 40 de bani, anuland ieftinirile din ultima perioada. Se scumpesc și bauturile carbogazoase cu zahar, berea fara alcool și cidrul, odata cu introducerea TVA de 19%, dar…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat in ultima ședința de Guvern din acest an ca de la 1 ianuarie dispare compensarea de 50 de bani/litru la carburanți. Motivul este ca prețurile au scazut, iar in cazul in care vor crește din nou, masura de protecție poate fi reintrodusa.„Daca inițial masura nu parea sa…

- Prețul mediu al unui litru de benzina a scazut cu 4,6% comparativ cu luna noiembrie, ceea ce inseamna ca un plin costa astazi cu 16,5 lei mai puțin decat in urma cu 30 de zile, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pretul mediu al unui litru de benzina a scazut cu aproape 4% comparativ cu luna trecuta, ceea ce inseamna ca un plin costa astazi cu circa 13,5 lei mai putin decat in urma cu 30 de zile. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi intre 6,76 si 6,86 lei. Romania se afla, in acest…

- Vești imbucuratoare pentru șoferii cu mașini pe benzina. De la jumatatea lunii, benzina standard s-a tot ieftinit, ajungand sa coste sub 7 lei pe litru, preț final care include și subvenția de 50 de bani, acordata de stat. Ieftinirea este cauzata de scaderi ale cotațiilor barilului de petrol. Dupa o…

- De la inceputul lunii, benzina s-a scumpit cu 32 bani/litru, iar motorina cu 43 de bani/litru. Din pacate, tendința este in creștere, urmare atat a scumpirii barilului de petrol, cat și a grevelor din Franța, dar mai ales a embargoului impus la importul de țiței din Rusia, pe fondul conflictului din…

