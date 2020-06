Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca transportul cu avionul este destul de costisitor pentru firmele din Europa, Guvernul roman a venit in ajutorul acestora. Astfel, muncitorii sezonieri din țara noastra vor fi ”carați” cu trenurile, pe care Ministerul Transporturilor le va pune la dispoziția companiilor straine. Operațiunea…

- Serbia, țara care a avut printre cele mai dure masuri restrictive din Europa, va relaxa restricțiile prin redeschiderea restaurantelor, a magazinelor si reluarea transportului public, au anuntat marti autoritatile, potrivit AFP. „Restaurantele si cafenelele vor fi deschise incepand de luni, respectand…

- ​Din prima parte a lui martie s-au întrerupt legaturile feroviare internaționale în Europa și în multe țari traficul intern este la o fracțiune din ce era în vremurile dinaintea pandemiei. Câteva țari discuta ce se va întâmpla dupa ieșirea din carantina, iar…

- Ion Cristoiu: Ați afirmat in comentariul de astazi de pe blogul dumneavoastra ca Romania este gestionata de medici. Am ințeles ce ați vrut sa spuneți. Vreți sa ne explicați ce inseamna gestionata de medici? Adrian Nastase: Daca deschideți televizorul, banuiesc ca și acum, veți vedea ministrul…

- © REUTERS / Benoit TessierDeclarația care da peste cap teoria Coronavirus și contesta masurile radicaleBUCUREȘTI, 2 aprilie - Sputnik. Unul dintre cei mai experimentați jurnaliști romani din ”școala veche”, devenit unul dintre cei mai puternici șefi de ziare ai perioadei de tranziție, Dumitru Rujan…

- Gianfilippo Bancheri este primarul din Delia, o comuna cu 4.500 de locuitori, din Sicilia, aflata la 100 km sud-vest de Palermo. Mesajul sau plin de indignare a devenit viral in toata Europa. "Mulți dintre voi ați facut pancarte pe care ați scris "Totul va fi bine", ați postat pe Facebook…

- Radio Romania Cultural, alaturi de toate posturile Radio Romania si de celelalte posturi publice de radio din Europa, va difuza, vineri, la ora 9,45, piesa "You'll never walk alone", cantata de Gerry and The Pacemakers. "Mesajul radiourilor publice din intreaga Europa este…

- ​Din cauza pericolului infectarii cu coronavirus aproape toate trenurile internaționale de lung parcurs de pe continent au fost anulate, mai ales in Europa centrala unde cateva țari au inchis complet granițele pentru cetațenii straini. La inceput de martie au inceput sa fie suspendate trenurile internaționale…