Vreţi să vă pensionaţi? Trimiteţi actele prin Poştă CARAS-SEVERIN – Un apel primit din partea unei persoane cu varsta peste 65 de ani, cititor al Jurnal CS, ne-a contrariat atat pe noi, cat si pe autoritatile in masura sa impuna restrictiile de circulatie! Pe scurt, omul este din Racasdia si trebuie sa-si depuna actele pentru dosarul de pensionare la Resita, la Casa Judeteana de Pensii, singura institutie unde poate face acest lucru in tot Caras-Severinul. Omul intreba cum si-ar putea depune, legal, actele, fara sa aiba probleme, pentru ca in mod clar nu ar putea face drumul Racasdia-Resita dus si intors in intervalul orar permis, adica intre 11.00-13.00.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

