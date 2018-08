Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, o va infrunta pe estoniana Kaia Kanepi in prima runda a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York. Pe tabloul principal de simplu se mai afla…

- Invingatoare in fata lui Sloane Stephens (25 de ani, 3 WTA), scor 7-6, 3-6, 6-4, Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a cucerit, duminica seara, al 18-lea trofeu al carierei si al treilea din 2018. La finalul celor doua ore si 39 de minute de lupta fenomenala contra jucatoarei din SUA,...

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a invins-o pe Angelique Kerber, scor 6-7, 6-3, 6-2, și o va infrunta in semifinale pe Garbine Muguruza, intr-un meci care va decide și ocupanta poziției de lider in clasamentul WTA. Simona Halep joaca maine in semifinalele Roland Garros impotriva lui Garbine Muguruza.…