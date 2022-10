Vreți la armată? Noua campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari Potrivit ministerului Apararii, cei ce vor sa fie rezerviști voluntari se pot inscrie la cele peste 400 de locuri disponibile in perioada 24 octombrie-11 noiembrie, atat in București cat și in alte 19 județe. „Cetațenii interesați vor fi informati cu privire la avantajele indeplinirii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar”, se precizeaza in comunicat. Cei care nu au pregatire militara vor fi indrumați catre funcțiile pentru care „indeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializarilor dobandite in viața civila cu armele/serviciile și specialitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

