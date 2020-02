Vreţi A8? De la cine, bă? Cititi mai intai postarea alaturata, pusa recent pe propria pagina de facebook de cel care a fost pana acum cateva zile seful zonal al CNAIR, aia cu autostrazile, recte DRDP Moldova, pesedistul iesean ex-PRM Mugurel Laicu! Iar daca vreti sa stiti si contextul, haideti sa vi-l spunem! Chiar ambasadorul rus la Bucuresti a spus anul trecut, in clar, ca Rusia nu va fi niciodata de acord cu o autostrada de la Ungheni spre Occident, din motive strate (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera se afla in prima linie in ceea ce inseamna eforturile depuse pentru contracararea contrabandei cu tigari, demers ce constituie o prioritate permanenta pentru institutia noastra. Astfel, de la inceputul anului pana in prezent, politistii de frontiera - independent sau in colaborare…

- BUCURESTI, 19 dec – Sputnik, Doina Crainic. Raspunzand unei sesiuni de intrebari din partea reporterilor de la Moscova, Putin a declarat joi, in cadrul conferintei anuale de presa, ca Rusia este pregatita „sa reinnoiasca noul acord START actual”, chiar daca se va intampla si la sfarșitul acestui…

- CFR anunța ca intervențiile de ridicare și repunere pe șina a vagoanelor deraiate joi, 18 decembrie, in urma accidentului feroviar produs intre un tren de calatori și un tren privat de marfa s-au incheit și ca trenurile de calatori care asigura legatura intre București și Moldova circula pe ruta normala,…

- Trenurile de calatori care asigura legatura intre București și Moldova circula deviat, miercuri, din cauza accidentului care a avut loc in stația Ploiești Triaj, pe ruta București - Brazi - Ram Ploiești Triaj - Ploiești Vest - Ploiești Sud (și retur), potrivit CFR, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei intre 1990 - 1996 și 2000 - 2004, a oferit, la 30 de ani de la revoluție, un interviu amplu celor de la agenția rusa de presa TASS.Iliescu, in varsta de 89 de ani, a renunțat la ieșirile publice in ultima vreme, dar. „Pentru corespendentul TASS, Iliescu a facut…

- Tacut cu presa din Romania, Ion Iliescu a oferit un amplu interviu agentiei de presa TASS din Rusia in contextul implinirii a 30 de ani de la Revolutia Romana. Fostul presedinte vorbeste despre Decembrie 1989, despre situatia din PSD si despre relatiile dintre Bucuresti si Moscova. Interviul este realizat…

- În data de 3 decembrie 1861, principele domnitor Alexandru Ioan Cuza anunța un succes major al diplomației românești: Imperiul Otoman și toate puterile garante recunoșteau Unirea Moldovei cu Valahia sau Țara Româneasca. Inițial, Unirea a fost recunoscuta doar pe durata domniei…

- ​Ediția cu numarul 18 a Campionatului European de Bridge va avea loc la București în perioada 14-16 noiembrie 2019. Echipele care vor lua parte la competiție sunt din Anglia, Grecia, Israel, Italia, Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, România, Rusia și Suedia.​Cum arata formatul competiției…