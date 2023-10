Vremurile bune se apropie de sfârşit pentru profiturile băncilor? Marile banci americane profita in continuare din plin de pe urma dobanzilor mari si economiei rezistente, dar vad vremuri grele la orizont, arata o analiza din Ziarul Financiar, conform Mediafax. Bancile au putut majora dobanzile percepute pentru credite mai rapid decat pe cele oferite pentru depozite, insa acestea au inceput sa-si avertizeze investitorii ca vor fi in cele din urma nevoite sa cedeze in fata presiunilor clientilor si sa ofere dobanzi mult mai mari deponentilor, ceea ce va eroda profiturile obtinute de pe urma majorarilor de dobanzi ale Fed. Cresterea robusta a economiei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

