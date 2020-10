Vremuri noi, obiceiuri vechi. Angajații refolosesc parole vechi și expun compania breșelor de securitate, arată datele Bitdefender ​ 93% dintre angajați refolosesc parole vechi când se conecteaza la diverse conturi în interes profesional, conform datelor Bitdefender. Asta submineaza munca departamentelor de securitate din companii și lasa ușa larg deschisa atacatorilor cibernetici, mai ales când parolele respective ajung pe mâna unor raufacatori în urma unor atacuri.



Datele interne colectate de catre Bitdefender arata ca anumite obiceiuri ale angaților sunt foarte dificil de schimbat, iar faptul ca cei mai mulți lucreaza acum de oriunde nu face decât sa agraveze situația și mai mult.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Parlamentul European: Masuri pentru eliminarea decalajului digital in educație și buget triplat pentru Erasmus. Rezoluția, adoptata in parlamentul EU Eurodeputații au votat, joi, rezoluția prin care solicita masuri care sa duca la reducerea decalajelor in invațamant, avand in vedere inegalitațile…

- Angajații din sistemul public olandez primesc un bonus zilnic de 2 euro pentru fiecare zi in care lucreaza de acasa, bonus care sa acopere cheltuieli precum cafeaua și energia electrica. Companiile din Olanda oferea posibilitatea unui program flexibil, cu munca de acasa, dinainte de pandemie, dar acum…

- Aproape 20.000 de angajați ai retailerului Amazon din SUA au fost depistați pozitiv cu Covid-19, in cele șase luni de pandemie. Amazon și Whole Foods au in total 1,37 milioane de angajați. Rata de infectare este mult sub media naționala, spune compania. Amazon a fost criticata ca nu a publicat mai repede…

- ​Retailerul Amazon spune ca aproape 20.000 de angajați din SUA au fost depistați pozitiv cu Covid-19, datele referindu-se la toate testele facute în cele șase luni de pandemie. Amazon și Whole Foods au în total 1,37 milioane de angajați, iar rata de infectare este mult sub media naționala,…

- ANAF incearca sa asigure materiale de protecție personalului. A lansat o licitație pentru achizitia a peste 1 milion de maști chirurgicale de unica folosința. Valoarea contractului, care are o durata de 12 luni, e de pana la 938.700 de lei. In septembrie a fost lansata o alta licitatie pentru "servicii…

- Direcția de Sanatate Publica Iași informeaza cu privire la apariția unui nou focar Covid-19 in județul Iași. La o companie cu profil industrial din Iași, sunt 16 cazuri de persoane infectate cu Covid-19. Masuri dispuse: Angajații confirmați au fost internați / izolați la domiciliu, iar contacții direcți…

- Angajatii din HoReCa vor protesta maine, intre orele 17-18, in fata restaurantelor si a teraselor unde lucreaza, pentru a trage un semnal de alarma asupra viitorului celor 400.000 de persoane care muncesc in aceasta industrie. „Ignoranta autoritatilor este pe cale sa ruineze una dintre cele mai importante…

- Lucrarile de asfaltare și canalizare continua in ritm susținut la Bradu. Astazi, edilul Dan Store a facut un anunt prin care transmite cetațenilor urmatoarele: “- Au fost finalizate lucrarile de asfaltare pe strada Liliacului. – Lucrarile la canalizarea pluviala de pe strada Principala pana la Aleea…