- „Ziua comemorarii sarbilor uciși in timpul operațiunii militare Furtuna din Croația o marcam in Serbia cu mare durere, in timp ce in Croația aceasta zi este considerata cea mai mare sarbatoare naționala” – a declarat premierul Serbiei, Ana Brnabic, in timp ce vicepremierul Serbiei, Zorana Mihajlovic,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – I.T.P.F. Timisoara au depistat șase cetateni sirieni, care au incercat sa intre ilegal in tara traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni. In data de 02.08.2020, in jurul orei 00.10, politistii…

- Aproape 100 de solicitanti de azi vulnerabili, intre care si minori, au fost transferati din Grecia si Cipru spre Germania si Finlanda, a anuntat miercuri agentia de coordonare a azilului pentru Uniunea Europeana, relateaza AFP. Primul transfer de 83 de membri ai unor familii cu copii grav…

- Australianul Nick Kyrgios (25 de ani, 40 ATP) a criticat inca o data comportamentul lui Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP) și al celorlalți jucatori care au participat la Adria Tour, competiție in urma careia a existat un val de imbolnaviri cu coronavirus. CONTEXT: Novak Djokovic a organizat in Serbia,…

- Sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, va organiza incepand de la mijlocul lui iunie un turneu in mai multe tari din Balcani. Va fi prima competitie de acest gen dupa ce sezonul de tenis a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP . „Adria Tour” va avea loc intre 13 iunie…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) lanseaza un program pentru elaborarea de rapoarte de analiza si cercetare dedicat dezvoltarii companiilor medii listate in tari selectate in care banca investeste, iar companiile din Romania incluse in program sunt: Bittnet, Conpet, Patria Bank,…

- Echipa Romaniei face parte din prima urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor turneului final al Campionatului European de handbal feminin – EHF EURO 2020, gazduit de Danemarca si Norvegia (3-20 decembrie). Anunțul a fost facut de site-ul Federației Europene de Handbal ( EHF ). In prima urna…

- „The Guardian” a relatat povestea lui Ovidiu Olea, romanul care in contextul pandemiei de COVID-19 s-a transformat, in cateva luni, din antreprenor fintech in „mogul al mastilor de protectie”. La finalul lui ianuarie, incerca sa faca rost de cateva zeci de masti pentru cei 20 de angajati ai sai. Pana…