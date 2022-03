Bursa de la Moscova va ramane inchisa și pe parcursul saptamanii viitoare a anunțat, sambata, Banca Naționala a Rusiei, relateaza CNN . Bursa de la Moscova este inchisa din 28 februarie, de cand au intrat in vigoare primele sancțiuni impotriva Rusiei, ca urmare a razboiului din Ucraina. Comunitatea internaționala a impus un val de sancțiuni economice puternice dupa ce Putin a lansat invazia Ucrainei, iar economia Rusiei a intrat in pragul colapsului. Bursa de la Moscova nu s-a mai deschis in 28 februarie, de cand primele sancțiuni au inceput sa loveasca dur in economia rusa, iar de-atunci a ramas…