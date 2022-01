Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, ii va propune omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, in convorbirea programata joi seara, "o cale diplomatica" pentru depasirea crizei militare cu Ucraina, dar Statele Unite raman pregatite sa reactioneze la o invazie rusa, afirma un oficial de la Casa Alba. "Presedintele…

- NATO a propus Rusiei sa înceapa discuțiile despre securitate la 12 ianuarie, a transmis ministrul rus de externe adaugând ca Moscova ia în calcul aceasta data, relateaza duminica agențiile Tass și Reuters. "Am primit deja aceasta oferta (a NATO- n.red) și o luam în…

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…

- Armata rusa a desfasurat langa Voronej (250 km de frontiera ucraineana) sisteme antiaeriene Buk in configurare deplina de lupta, dezvaluie joi Conflict Intelligence Team (CIT), un grup de jurnalisti rusi de investigatie, publicand imagini de pe teren, potrivit agentiei de presa ucrainene Glavkom.ua…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Gazoductul Nord Stream 2 risca sa fie închis daca Rusia invadeaza Ucraina. Acest lucru a fost declarat de secretarul de stat adjunct Victoria Nuland, în timpul unei audieri în Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, transmite realitatea.md.…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros" daca Rusia decide sa invadeze Ucraina si a avertizat ca „si rusii se vor intoarce in sicrie", pe fondul ingrijorarilor cu privire la miscarile de trupe la granita tarii. Reznikov…

- SUA vor trimite forțe militare suplimentare in „flancul estic al NATO” in cazul in care Rusia va invada Ucraina, concomitent cu impunerea de „severe” sancțiuni economice. De asemenea, președintele american Joe Biden ii va transmite lui Putin ca SUA nu vor exclude posibilitatea aderarii Ucrainei la NATO,…