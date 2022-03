Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a dezmințit, duminica, speculațiile din ultima vreme privitoare la o eventuala vizita a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul deplasarii in Europa in aceasta saptamana. Jen Psaki, secretar de presa a președinției americane, a transmis pe Twitter: ”Deplasarea se va…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania si Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusesti in Ucraina, relateaza The Hill, care citeaza surse de la Casa Alba. Kamala Harris va pleca spre Europa miercurea viitoare, 9 martie, spune surse citate de The Hill.…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ar putea veni, zilele urmatoare la București și la Varșovia, informeaza presa americana. Vizita vicepreședintelui SUA Kamala Harris la București și Varșovia ar urma avea loc in perioada cea mai apropiata și ar avea drept scop demonstrarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, ca reuniunea a fost planificata cu mult timp in urma, avand o relevanta aparte pentru intarirea relatiilor bilaterale dintre Romania si Polonia si pentru problematica de securitate in estul Europei, ca urmare a invaziei fortelor armate ruse in Ucraina,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca joi se va afla la Varsovia pentru sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Poloniei. ”Maine, ne vom deplasa la Varsovia pentru desfasurarea sedintei comune de guvern. Doresc sa fac mentiunea ca este o activitate care a fost planificata…

- In cazul in care Rusia va ataca vreun stat membru al Aliantei Nord-Atlantice, Statele Unite vor lansa in mod direct o riposta militara aliata, avertizeaza presedintele SUA, Joseph Biden, care da adigurari ca obligatiile prevazute in Articolul 5 al Tratatului NATO vor fi respectate. „Daca ar invada tari…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- Ucraina se pregatește pentru "urgențe pe scara larga de natura diferita care pot afecta populația civila", a anunțat NATO, potrivit CNN .Centrul euroatlantic de coordonare a raspunsurilor la dezastre a primit marți o cerere de la Ucraina in acest sens, pentru asistența internaționala.Centrul EADRCC…