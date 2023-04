Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Depeche Mode va lansa vineri un nou album de studio, "Memento Mori", al carui titlu a fost privit ca o premoniție, dat fiind ca a fost ales inainte de decesul lui Andy Fletcher, potrivit AFP

- Formația Celelalte Cuvinte a pronit intr-un turneu de lansare a noului album, intitulat „Lumea asta”, concertul din Timișoara fiind un show complet nou, care va cuprinde cea mai mare parte a pieselor de pe noul disc de studio. Albumul, lansat la casa de discuri Universal Music, propune o abordare noua,…

- Cel mai mare turneu din istoria formației Om la luna, in care trupa aduce in fața publicului cantecele cunoscute și deja iubite, poposește la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 16 martie, de la ora 19:30 la Casa Tineretului. Turneul formației a debutat in data de 3 martie și se incheie…

- Formația Luna Amara prezinta noua piesa „Nu mai vine nimeni”, in prima audiție pentru publicul din Timișoara, in cadrul concertului special pe care muzicienii il vor susține la sfarșitul acestei saptamani, alaturi de ei urmand sa fie prezenți și trupa Nocktern, din Bulgaria. Luna Amara canta sincer…

- La sfarșitul lunii februarie, Eugen Caminschi și Bogdan „Bogy“ Nagy vor lansa albumul „Good Times”, o colecție de 12 cantece despre prietenie și simplitate in arta sunetelor. Temele universale regasite frecvent in blues sunt abordate intr-o perspectiva acustica, originala – o urmare fireasca a experiențelor…

- Formația Toulouse Lautrec poposește in Timișoara, in cadrul turneului de promovare a noului album, „A fost sau n-a fost”, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. „Albumul este productia din pandemie a trupei, un disc scris organic, precum un film care se desfasoara in fata…

- Amatorii de tango aregntinian sunt invitați la spectacolul „From Buenos Aires with love“, o aventura multiculturala a caror protagoniști romani și argentinieni și-au unit talentul și dragostea lor pentru acest fenomen numit tango ! Cu acest prilej se vor afla pentru prima data la Timișoara , muzicienii…

- Finalista Eurovision 2022, Dora Gaitanovici iși lanseaza primul album, „Descantec“, cu un concert special la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. Solista s-a remarcat in 2018, cand a ajuns in finala Vocea Romaniei. In anii ce-au urmat, interpreta a compus și…