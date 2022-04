Vremea, vineri, 22 aprilie 2022 Vremea, vineri, 22 aprilie 2022, cerul va fi variabil, cu innorari accentuate in special in vestul, centrul si nordul tarii, unde local vor fi cadea ploi The post Vremea, vineri, 22 aprilie 2022 first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea, sambata 16 aprilie 2022, ploi cu caracter de aversa, iar pe arii restranse vor fi insotite de descarcari electrice The post Vremea, sambata 16 aprilie 2022, ploi cu caracter de aversa, iar pe arii restranse vor fi insotite de descarcari electrice first appeared on Partener TV .

- Vremea, duminica, 10 aprilie 2022, temperaturile fiind semnificativ mai scazute fața de sambata The post Vremea, duminica, 10 aprilie 2022, temperaturile fiind semnificativ mai scazute fața de sambata first appeared on Partener TV .

- Vremea, 1 aprilie 2022, in unele zone ploile vor avea caracter torențial, asemenea unor ploi de vara The post Vremea, 1 aprilie 2022, in unele zone ploile vor avea caracter torențial, asemenea unor ploi de vara first appeared on Partener TV .

- MODERNIZAREA DJ 714 sector Bolboci – Contur lac Bolboci – Cheile Tatarului intra in linie dreapta, imediat ce vremea permite, incep lucrarile The post MODERNIZAREA DJ 714 sector Bolboci – Contur lac Bolboci – Cheile Tatarului intra in linie dreapta, imediat ce vremea permite, incep lucrarile first appeared…

- Vremea ramane rece in majoritatea regiunilor, cu temperaturi sub cele normale, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice The post Vremea ramane rece in majoritatea regiunilor, cu temperaturi sub cele normale first appeared on Partener TV .

- Targoviște, vremea permite și se lucreaza in ritm susținut la noul parc de langa Complexul Turistic de Natație, este vorba despre cel mai mare spațiu The post Targoviște, vremea permite și se lucreaza in ritm susținut la noul parc de langa Complexul Turistic de Natație. VIDEO first appeared on Partener…

- Parcari moderne, in curand , pe strazile Pacii și Radu de la Afumați , administrația targovișteana continua modernizarea infrastructurii rutiere de la nivelul fiecarui cartier. Vremea buna le-a dat posibilitatea autoritaților sa inceapa lucrarile de reabilitare și modernizare a parcarilor din municipiul…

- Vremea va continua sa se incalzeasca usor in regiunile sudice si sud-estice The post Vremea va continua sa se incalzeasca usor in regiunile sudice si sud-estice first appeared on Partener TV .