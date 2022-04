Vremea va fi schimbătoare față de ziua anterioară Joi, temperaturile diurne vor scadea. Soarele rasare la ora 06:56. Peste noapte cerul se va innora treptat, iar in prima parte a zilei e probabil ca soarele sa se mai arate puțin, insa spre orele amiezii atmosfera se va inchide și vor cadea precipitații pe arii extinse pana spre seara. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari in zonele inalte. Soarele va apune 20:04. Temperaturile nocturne se vor situa intre 10 și 6 grade, iar cele maxime vor urca spre 12 grade. Vineri, vremea calda se intoarce. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi valorile termice vor continua sa creasca in toata tara, vremea devenind calda pentru inceput de aprilie in special in sud si sud-est. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 13 si 22 de grade. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult senin, exceptand in primele ore nordul, nord-estul…

- Meteorologii anunța ca vremea se schimba complet și incepe un proces de racire care va pune stapanire pe majoritatea zonelor țarii.In jumatatea de nord-vest a țarii, valorile termice vor scadea foarte mult, acestea fiind mai mici decat cele normale pentru data din calendar.Cerul va fi innorat in majoritatea…

- Astazi vremea va fi frumoasa si calda pentru aceasta data. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, local cu unele intensificari in Moldova, pe litoral, dar si in Delta Dunarii. Temperaturile maxime mai ridicate decat ieri, mai ales in regiunile estice, se vor situa, in general,…

- Marți, vremea va fi rece pentru prima zi de primavara. Soarele rasare la ora 07:06. Pentru acest moment meteorologii spun ziua va fi dominata de nori, iar temperaturile se resimt mai reci. Foarte posibil ca peste zi norii sa se mai risipeasca, dar in unele zone de relief sa se inregistreze și precipitații…

- Miercuri, continua tendința de scadere a valorilor termice. Soarele rasare la ora 07:16. Atmosfera va fi schimbatoare. Pe parcursul zilei cerul va trece de la senin, la noros și va culmina cu precipitații. In zonele montane va ninge. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari pe creste.…

- Vremea prognozata pentru Bucuresti va continua sa fie mult mai calda decat in mod obișnuit pentru luna februarie. Temperaturile maxime vor ajunge chiar si la 16 grade, potrivit meteorologilor. Astfel, in intervalul 17 februarie, ora 10:30 – 18 februarie, ora 8:00, in Capitala, valorile termice se vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, atenționari de vreme severa in intervalul 11 ianuarie, ora 20 – 13 ianuarie, ora 18. Vremea va deveni deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața, la inceput in nord-vest și centru, unde minimele vor fi de -15…-10 grade, iar miercuri spre joi…

- ANM a emis o informare meteo valabila de marți pana joi, cand vremea devine geroasa, cu temperaturi de minus 18 grade. Se anunța vant puternic, cu precadere pe litoral. In intervalul marți ora 20.00 – joi ora 18.00, vremea va deveni deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața, la inceput…