- Vremea va fi deosebit de rece pe parcursul acestei saptamani, la nivelul intregii tari, insa dupa data de 14 martie, valorile termice vor fi in crestere, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 7 - 20 martie.

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 4 aprilie. Prognoza meteo: saptamana 7-13 martie Valorile termice vor fi mai...

- VREMEA pana in 4 aprilie. Cand se incalzește și zilele cu ploi și ninsori. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Vremea va fi mai rece comparativ cu normalul perioadei, in urmatoarele zile. Se mai incalzește de la jumatatea lunii martie, insa vor fi și zile cu ninsori sau ploi. Administrația…

- VREMEA pana in 7 martie. Ce temperaturi vor fi la inceput de primavara. Prognoza meteo pe urmatoarele 4 saptamani Prima luna de primavara va aduce maxime de 12-13 grade Celsius, dar ploile vor fi puține. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pe urmatoarele patru…

- VREMEA in luna FEBRUARIE. Zilele mai calde și perioadele cu ninsori sau ploi. Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani Luna februarie vine cu perioade in care temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale, dar vor mai fi cateva zile cu ninsori sau ploi. Administrația Naționala de Meteorologie…

- Vremea se va incalzi usor in majoritatea regiunilor, in jurul datei de 28 ianuarie, iar precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare sunt posibile aproape in fiecare zi, in urmatoarele doua saptamani, conform prognozei pentru intervalul 24 ianuarie 6 februarie, publicate de Administratia Nationala…

- Meteorologii anunța temperaturi oscilante in urmatoarele doua saptamani, 3 - 16 ianuarie, cu un episod de incalzire peste nivelul normal al acestei perioade, urmat de un interval in care vremea se va raci accentuat. Conditiile de aparitie a precipitatiilor vor fi ridicate, mai ales dupa data de 5 ianuarie,…

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat luni prognoza de vreme pentru perioada 20 decembrie – 2 ianuarie in regiuni din țara. Vremea se va raci in Transilvania astfel incat in...