Vremea va fi plăcută pentru sfârșitul acestei săptămâni Vineri, atmosfera se anunța placuta. Soarele rasare la ora 07:41. Ceața va cuprinde perioada nocturna și primele ore ale dimineții, apoi cerul se va insenina treptat. Temperaturile se vor incadra in parametri normali pentru acesta perioada. Vantul va sufla slab la moderat. Soarele va apune la ora 18:47. Minimele sunt in scadere și se vor situa in jurul valorii de 9 grade, iar maxima in jurul valorii de 18 grade. Sambata și duminica cerul va fi mai mult senin. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

