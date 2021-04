Vremea va fi mai mult închisă Sambata, temperaturile cresc ușor, dar raman sub media perioadei. Soarele rasare la ora 06:38. Peste noapte și dimineața, temperaturile scazute se mențin. In timpul zilei norii vor domina atmosfera, iar spre seara sunt șanse de precipitații. In zonele inalte precipitațiile vor fi mixte și vantul va sufla cu intensitate. Soarele va apune la ora 20:18. Valorile minime se vor incadra intre 0 și 3 grade, iar maximele intre 10 și 13 grade. Duminica, temperaturile scad din nou. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

