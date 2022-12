Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit de Crăciun și de Revelion (ANM) Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit la nivelul intregii tari, atat de Craciun cat si de Revelion, iar ninsorile vor fi prezente doar la altitudini de peste 1.800 de metri, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „Vom avea o vreme mai calda decat in mod obisnuit de la o zi la alta, astfel incat la sfarsitul acestei saptamani si de sarbatoarea Craciunului temperaturile se vor situa frecvent, la scara intregii tari, intre 6 pana la 14 grade Celsius, cu cele mai mari valori in partea de sud, sud-est, dar si in partea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

