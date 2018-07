Stiri pe aceeasi tema

- Saptamâna începe cu vreme instabila. Sunt anunțate ploi de scurta durata în cea mai mare parte a țarii, dar cu maxime de +30 de grade Celsius. Astazi cerul va fi variabil. Meteorologii prognozeaza averse slabe însoțite de descarcari electrice pe întreg…

- In urmatoarele zile vremea va fi cat se poate de schimbatoare. Nu se mentine constanta nici dupa aspectul precipitatiilor si nici dupa regimul termic. Vineri va fi o zi calduroasa in mare parte din tara, insa sambata incepe sa se raceasca usor in regiunile din Vest, Nord si Centru, iar duminica se va…

- Meteorologii de la ANM vin cu vești proaste pentru clujeni, în acest sfârșit de saptamâna, fiind prognozate valori termice mult mai scazute fața de media normala pentru aceasta perioada.Sâmbata se anunța temperaturi cuprinse între 19 grade Celsius și…

- Meteorologii anunta instabilitate atmosferica manifestata prin ploi, descarcari electrice si grindina pentru cea mai mare parte a tarii, informarea fiind valabila pana luni, la ora 21:00. In cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade scurte de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta…

- Meteorologii de la ANM au anunțat ca la Cluj va fi un început de satpamâna calduros, dar se anunța ploi în aproape fiecare zi.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 27 grade Celsius și 16 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, fiind anunțate averse cu descarcari…

- In zilele urmatoare vremea se anunta extrem de calda. Joi, la soare va fi arsita, iar la umbra, termometrele vor indica de la 25 de grade la malul marii, pana la 34 de grade Celsius in sudul si in estul tarii. Dupa-amiaza, cateva ploi de vara vor aparea doar in zonele inalte din vest si din nord-vest.

- Meteorologii anunta ca vremea in saptamana 7-13 mai va fi capricioasa, vor fi ploi de vara in fiecare zi, intensificari ale vantului și temperaturi de pana la 28 de grade Celsius. „Ne asteapta o saptamana cu o vreme instabila. Cam toata saptamana, in fiecare dupa-amiaza, asteptam ploi de vara, ploi…

- Soare si temperaturi generoase ne promit meteorologii pentru acest weekend. Astazi in Capitala vor fi pana la 24 de grade Celsius.In nordul tarii, pe parcursul zilei termometrele vor indica intre 20 si 23 de grade, iar la sud vor indica pana la 25 de grade Celsius.